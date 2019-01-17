Поликлинику в Светлогорске предложили объединить с больницей Пионерского
.Фото: Александр Подгорчук
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Районную поликлинику Светлогорска предалагают объединить с больницей Пионерского. Этот вопрос обсуждался накануне на заседании общественного совета Светлогорского городского округа, сообащет администрация муниципалитета на своей странице в «Фейсбук».
- Сроки объединения пока неизвестны, но это даст возможность жителям Светлогорского округа получать квалифицированную медицинскую помощь врачей узкой направленности, а также проходить исследования магнитно-резонансной терапии бесплатно. Планируется организовать выезды врачей Пионерской больницы в Светлогорск, - отметили в администрации.