В Калининграде собирают деньги для лечения 6-месячного мальчика, перенесшего 14 операций

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-17T14:01:57+03:00

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В Калининграде фондом «Берег надежды» объявлен срочный сбор для 6-месячного мальчика Мартина Бельгера. Ему необходим программатор давления клапана для системы шунтирования головного мозга.

- Цена его значительная, собрать надо деньги за месяц. Сумма к сбору — 428 340 рублей, - говорят организаторы сбора средств.

Большую часть жизни мальчик провел в больницах. Родители очень надеются, что после установки программатора операции больше не понадобятся, и малыш будет развиваться дальше.

- Этот малыш перенес уже 14 операций. Мартин — второй ребенок в семье. Беременность у мамы протекала хорошо, но на 32 неделе во время УЗИ у будущего ребенка была обнаружена киста головного мозга. После рождения малышу был поставлен тяжелый диагноз: врожденная гигантская многокамерная порэнцефалическая киста правого полушария головного мозга и окклюзионная гидроцефалия. Ребенку потребовалось установить шунты головного мозга, - говорят в Фонде. - Первую операцию Мартин перенес уже через несколько дней после рождения…