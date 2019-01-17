2019-01-17T14:04:44+03:00
Общество

Калининградец украл и сдал на металлолом кран-манипулятор

Ущерб составил 700 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В полицию Калининграда пришел расстроенный 34-летний мужчина, который сообщил, что лишился крана-манипулятора марки «Ивеко», припаркованного в одном из садоводческих некоммерческих товариществ. Ущерб калининградец оценил в 700 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 41-летний житель Полесского района.

- Злоумышленник пояснил, что машину он украл в счет долга, который якобы имел перед ним потерпевший. Подозреваемый ввел в заблуждение малознакомого мужчину и с его помощью вывез кран с места парковки, а затем сдал автомобиль в один из пунктов приёма металлолома. Полученные деньги он потратил на собственные нужды, - сообщили в полиции.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», вору грозит до 5 лет лишения свободы.

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