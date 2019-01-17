Под Калининградом ночью сгорела частная баня
Пожар случился в поселке Луговое
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 17 января в Гурьевком районе сгорела частная баня. В 02:05 поступило сообщение о возгорании на улице Школьной в поселке Луговое.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в одноэтажной блочной бане выгорели внутренние помещения. Площадь пожара оказалась весьма внушительной – 25 квадратных метров.
Пожарным удалось потушить строение и не допустить дальнейшее распространение огня на соседние дома.
О пострадавших не сообщается.