2019-01-17T14:08:20+03:00
Происшествия

Под Калининградом ночью сгорела частная баня

Пожар случился в поселке Луговое
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 17 января в Гурьевком районе сгорела частная баня. В 02:05 поступило сообщение о возгорании на улице Школьной в поселке Луговое.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в одноэтажной блочной бане выгорели внутренние помещения. Площадь пожара оказалась весьма внушительной – 25 квадратных метров.

Пожарным удалось потушить строение и не допустить дальнейшее распространение огня на соседние дома.

О пострадавших не сообщается.

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