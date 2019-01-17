2019-01-17T14:16:18+03:00
Общество

Жительницу Балтийска будут судить за вырубку двух кленов и пяти сосен

Виктор Сергеев
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В Балтийском городском суде начинается рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В июне прошлого года обвиняемая попросила знакомого срубить деревья на ее участке. При этом, она ввела его в заблуждение, заявив, что имеет все необходимые разрешения.

В результате на участке были вырублены два клена и пять сосен. Ущерб составил 180 тысяч рублей.

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