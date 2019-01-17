В Калининграде с поличным задержали телефонного мошенника

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-17T14:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде с поличным задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В этом месяце 34-летний злоумышленник позвонил 89-летний пенсионерке, представился ее родственником и выманил 10 тысяч рублей. Через неделю он вновь позвонил пожилой женщине, не подозревая, что пенсионерка обратилась в полицию.

- Под контролем полицейских подозреваемый договорился с потерпевшей о передаче новой суммы денег. На встречу по отработанной схеме приехал случайный таксист. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве при передаче денег в автомобиле такси, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Сейчас он находится в СИЗО, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.