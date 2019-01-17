На польской границе кот подрался с лисой из-за сосиски
Как сообщают очевидцы, кот пришел с российской стороны [видео]
Драка кота и лисыФото: предоставлено очевидцем
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На погранпереходе Мамоново-Гроново произошла драка лисы и кота. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, спровоцировала конфликт между животными сосиска, подброшенная скучающими в очереди туристами.
- Мы стояли на нашей стороне в очереди, - сообщает подробности очевидица Алина Маркова. - И люди подкармливали толстых котов, лиса тоже присоединилась. Коты наши, их штуки четыре, спокойно реагируют на лису, для них она не в новинку. Она аккуратно забирала все, что они не доели. Ну а потом коты немного дали ей взбучку.
На польской границе кот подрался с лисой из-за сосиски.