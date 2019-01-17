2019-01-17T15:35:16+03:00
Общество

В день траура по погибшему мэру Гданьска в Калининграде откроют книгу соболезнований

Николай Литвинов
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Павел Адамович скончался в минувший понедельник.Павел Адамович скончался в минувший понедельник.Фото: facebook.com
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В связи с трагической гибелью мэра Гданьска Павла Адамовича президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур с 17.00, 18 января до 19.00, 19 января. В связи с этим в Генеральном консульстве Польши в Калининграде будет открыта книга соболезнований. Оставить в ней запись можно будет в пятницу с 12.00 до 15.00, сообщил I секретарь консульства Рафал Косиба.

Напомним, мэр Гданьска Павел Адамович скончался в минувший понедельник. Он получил смертельные ранения во время благотворительного концерта, когда на сцену, где стоял Адамович, выскочил мужчина с ножом. Преступник задержан полицией.

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