Отец Хабиба Нурмагомедова привезет в Калининград пояс чемпиона UFC

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-17T15:39:14+03:00

Кроме того, он проведет бесплатный мастер-класс

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Пояс чемпиона UFC, который выиграл Хабиб Нурмагомедов, в Калининград привезет прямиком из Дагестана его отец, заслуженный тренер России по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов. Об этом «Комсомолке» рассказал Вадим Асланов, организатор чемпионата по профессиональным боям ММА.

Спортивный трофей привезут 25 января на чемпионат по MMA, который пройдет в «Резиденции королей».

Как рассказал Вадим Асланов, все желающие смогут посмотреть на пояс и сфотографировать его.

В Калининграде Абдулманап Нурмагомедов проведет 26 января бесплатный для посещения и участия мастер-класс. Время и место этой показтельной тренировки определяется.

Также в рамках проведения турнира, запланирована презентация книги Хабиба Нурмагомедова.

- Мы очень хотели пригласить в Калининград самого Хабиба, но он улетел в автралийский Сидней.