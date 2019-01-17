В Калининграде водитель сбил ребенка на "зебре" и скрылся
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, наезд произошел в 8 часов утра на улице Горького. 12-летнего школьника сбили на пешеходном переходе. После ДТП водитель доставил ребенка в учебное учреждение, затем скрылся.
Госавтоинспекция призывает очевидцев обратиться по телефону 8-(4012)552-511.