На погранпереходе в Чернышевском из-за ремонта вводят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-17T16:25:03+03:00

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С четверга, 17 января, в пункте пропуска Чернышевское будут проводиться ремонтные работы, из-за чего будет изменена схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Росгранстроя.

На время ремонтных работ при следовании в Литву въезд в пункт пропуска для большегрузов и автобусов будет организован по правой полосе въездной дороги в с двухсторонним реверсивным движением.

При следовании всех видов автомобильного транспорта в РФ на участке дороги перед выездом из пункта пропуска будет организовано двухстороннее реверсивное движение.

Ремонтные работы продлятся до 20 января.