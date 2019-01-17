На ул. Флотской в Калининграде капитально отремонтируют дорогу

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-17T16:32:48+03:00

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В ближайшее время на улице Флотской в Калининграде начнется капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт продлится до 2 июня, на эти цели было выделено почти 55 млн рублей. На время перекрытия улицы Флотской движение будет организовано по ул. Аксакова.

Общая протяженность двух участков дороги, которые будут отремонтированы - 827 метров, площадь проезжей части с велосипедной полосой – 15 843 кв. м, тротуарная плитка будет уложена на площади 4 300 кв.м. Также будут оборудованы две автобусные остановки, парковка на 250 автомобилей и проложена дождевая канализация.