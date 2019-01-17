В парке «Юность» отремонтируют Памятник погибшим воинам-интернационалистам

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-17T16:35:58+03:00

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Администрация Калининграда объявила аукцион на ремонт гранитного покрытия на Памятнике погибшим воинам-интернационалистам в парке «Юность». На эти цели выделено 432 тысяч рублей.

Подрядчику до 12 февраля предстоит выполнить устройство облицовки стен гранитными плитами, отбивку штукатурки с поверхностей стен, колонн и их отделку мозаично-каменной штукатуркой, заделку трещин и швов в покрытиях цементным раствором, фрезеровку текста на гранитных плитах.