2019-01-17T16:55:31+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе произошел мор рыбы

Очевидец сообщает, что дохлой уклейкой и плотвой покрыта вся поверхность реки Прохладной
Иван МАРКОВ
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В Гурьевском районе очевидцы зафиксировали очередной мор рыбы. На видео, опубликованном в канале калининградца Игоря Прыгунова, видно, что мертвой плотвой и уклейкой покрыта поверхность реки Прохладной рядом с берегом.

- Река Прохладная, старый новый год, - говорит автор видеоролика. - Я нахожусь на эллинге у себя. Смотрите, сколько рыбы дохлой, и никто не знает, почему такая беда случилась!

Автор также сообщает, что уже сообщил о происшествии в Западно-Балтийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

Несмотря на то, что видео было опубликовано только 16 января, автор ролика утверждает, что заметил массу мертвой рыбы на берегу еще 14 числа. Мужчина также при помощи рулетки замерил выловленную плотву и подлещиков. В длину они были до 20 сантиметров.

- Мы завтра комиссионно выезжаем в тот район, так как нам поступило сразу несколько обращений по поводу этого происшествия, - сообщил «Комсомолке» начальник рыбоохраны Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Сергей Лосяков. – Мы возьмем пробы воды, установим причины замора и далее уже будем принимать меры административного характера.

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