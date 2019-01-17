2019-01-17T16:49:22+03:00
Происшествия

В Калининграде пассажиры избили таксиста, угнали его машину и попали в ДТП

Инцидент произошел на окраине города.
Виктор Сергеев
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В Калининграде пассажиры такси избили водителя и угнали его машину. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на окраине Калининграда. Двое уголовников во время поездки напали на водителя, избили его и уехали на машине, прихватив два телефона. Машина впоследствии была обнаружена со следами ДТП неподалеку от места падения, пострадавшего таксиста госпитализировали.

- В больницу к раненому водителю дознавателей врачи не допускали долго. Поэтому приметы злодеев оперативники находили без его помощи. Помимо показаний с адресов вызова такси и видео с регистратора в машине, очень помогла униформа, в которой налетчики заставляли таксиста ехать по бездорожью, а затем в глухом месте избивали мужчину, ограбив в ночи. Оперативники задержали фигурантов на сегодня уже три уголовных дела, когда они были все в той же корпоративной одежде, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Нападавшими оказались ранее судимые 31-летний и 20-летний калининградцы. Расследование уголовного дела продолжается.

В Калининграде пассажиры избили таксиста, угнали его машину и попали в ДТП..

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