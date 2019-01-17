2019-01-17T17:03:59+03:00
Звезды

Второй сезон сериала «Преступление» с Павлом Прилучным снимут в Зеленоградске

Киношники планируют работать на променаде и в городском парке
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Кадр из фильма.Кадр из фильма.Фото: kinopoisk.ru
Изменить размер текста:

В Калининграде продолжает работу съемочная группа сериала «Преступление». Киношники уже не первые сутки работают над созданием второго сезона детективной истории. Главные в 12-ти серийной ленте роли по-прежнему исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный, который совсем недавно снимался в Калининграде в сериале «В клетке».

Съемочная группа уже успела побывать в одном из городских фитнес-центров, в гостинице и на центральных улицах.

Похоже, этих локаций оказалось недостаточно, и фургоны с камерами, освещением и прочей аппаратурой направили в область. На этот раз крики «Камера» Мотор!» будут слышны в Зеленоградске. Как рассказали в местной администрации, артисты собираются работать в городе Зеленоградске в период с 17 января по 31 марта.

Известно, что съемки будут проводиться на морском берегу, променаде, площади «Роза ветров», в городском парке и на улицах курорта.

Операторы на этот раз решили применить радиоуправляемые мультикоптеры для съемок с высоты птичьего полета.

Первый сезон сериала «Преступление», снятого в Калининградской области, показали на канале «Россия» летом 2017 года.

Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного сериала речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец взыскал с больницы 200 тысяч за некачественное лечение
Калининградские приставы выдворили за пределы области 15 иностранцев
В Калининграде на трех улицах запретят парковаться
Саперы: Немецкая торпеда на побережье Балтийской косы – взрывоопасна
Для калининградской «Чистоты» купили три свипера и подметально-уборочную машину
В Калининграде пассажиры избили таксиста, угнали его машину и попали в ДТП
В Гурьевском районе произошел мор рыбы
В парке «Юность» отремонтируют Памятник погибшим воинам-интернационалистам
На ул. Флотской в Калининграде капитально отремонтируют дорогу
На погранпереходе в Чернышевском из-за ремонта вводят реверсивное движение
В Калининграде водитель сбил ребенка на "зебре" и скрылся
Отец Хабиба Нурмагомедова привезет в Калининград пояс чемпиона UFC
В день траура по погибшему мэру Гданьска в Калининграде откроют книгу соболезнований
На польской границе кот подрался с лисой из-за сосиски
В Калининграде с поличным задержали телефонного мошенника
Жительницу Балтийска будут судить за вырубку двух кленов и пяти сосен
В Светлогорске отремонтируют фасад исторического дома
Под Калининградом ночью сгорела частная баня
Калининградец украл и сдал на металлолом кран-манипулятор
В Калининграде собирают деньги для лечения 6-месячного мальчика, перенесшего 14 операций
Поликлинику в Светлогорске предложили объединить с больницей Пионерского
Ступин: В Калининградской области сфера, связанная с переработкой отходов, существует только на бумаге
В Светлом двоих водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без спецкресел
Детский омбудсмен нашла нарушения в калининградском доме-интернате
Борис Бартфельд впервые выступит с бесплатным спектаклем-импровизацией
В Черняховске сотрудники УФСИН подготовили святой источник к крещенским купаниям
В садовом товариществе Багратионовского района ночью загорелся жилой дом
В Калининградской области стало слишком много волков