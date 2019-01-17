Второй сезон сериала «Преступление» с Павлом Прилучным снимут в Зеленоградске

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-17T17:03:59+03:00

Киношники планируют работать на променаде и в городском парке

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В Калининграде продолжает работу съемочная группа сериала «Преступление». Киношники уже не первые сутки работают над созданием второго сезона детективной истории. Главные в 12-ти серийной ленте роли по-прежнему исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный, который совсем недавно снимался в Калининграде в сериале «В клетке».

Съемочная группа уже успела побывать в одном из городских фитнес-центров, в гостинице и на центральных улицах.

Похоже, этих локаций оказалось недостаточно, и фургоны с камерами, освещением и прочей аппаратурой направили в область. На этот раз крики «Камера» Мотор!» будут слышны в Зеленоградске. Как рассказали в местной администрации, артисты собираются работать в городе Зеленоградске в период с 17 января по 31 марта.

Известно, что съемки будут проводиться на морском берегу, променаде, площади «Роза ветров», в городском парке и на улицах курорта.

Операторы на этот раз решили применить радиоуправляемые мультикоптеры для съемок с высоты птичьего полета.

Первый сезон сериала «Преступление», снятого в Калининградской области, показали на канале «Россия» летом 2017 года.

Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного сериала речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто.