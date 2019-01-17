2019-01-17T17:10:21+03:00
Общество

Для калининградской «Чистоты» купили три свипера и подметально-уборочную машину

Виктор Сергеев
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Калининградское муниципальное предприятие «Чистота» получило новую технику для уборки городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для уборки улиц от снега предприятие получило три новых свипера. Также парк предприятия пополнила новая подметально-уборочная машина (ПУМ – 001), изготовленная на заводе «Элеваторсельмаш» в Саратове.

- Производитель утверждает, что она в 3-4 раза эффективней вакуумно-уборочной машины. ПУМ способна собирать минимум тонну мусора в минуту, или 160 куб.м в день. За шесть с половиной асов работы ПУМ может убрать более 50 км улиц.

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