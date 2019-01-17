2019-01-17T17:15:51+03:00
Происшествия

Саперы: Немецкая торпеда на побережье Балтийской косы – взрывоопасна

Такой вывод был сделан после проведенного 17 января обследования
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Торпеда после обследованияТорпеда после обследованияФото: Администрация Балтийского муниципального района
Изменить размер текста:

Торпеда марки G-7А весом более полутора тонн и длиной 7 метров сейчас находится на побережье Балтийской косы в 6 километрах от поселка Коса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балтийского района со ссылкой на саперов, проводивших ее обследование.

- По оценкам специалистов вес взрывчатого вещества составляет 238 кг, - сообщает пресс-служба. - Военнослужащие саперы бригады морской пехоты сейчас принимают решение о способе утилизации взрывоопасного предмета. Рассматривается вариант уничтожения на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Накануне вечером торпеду вынесло волной на побережье Балтийской косы (в соцсетях считают, что ее не вынесло, а вымыло). Далее местный житель сообщил об этом в ЕДДС Балтийского городского округа.

После этого саперы обследовали и находку на городском пляже Балтийска. По их мнению металлическая сфера является частью затонувшей несамоходной морской самоподъемной платформы. Специалисты МБУ «Благоустройство» вывезут предмет, не представляющий опасности, с территории пляжа уже сегодня.

К слову, еще 2 января жители сообщали о найденной на Балтийской косе авиабомбе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец взыскал с больницы 200 тысяч за некачественное лечение
Калининградские приставы выдворили за пределы области 15 иностранцев
В Калининграде на трех улицах запретят парковаться
Для калининградской «Чистоты» купили три свипера и подметально-уборочную машину
Второй сезон сериала «Преступление» с Павлом Прилучным снимут в Зеленоградске
В Калининграде пассажиры избили таксиста, угнали его машину и попали в ДТП
В Гурьевском районе произошел мор рыбы
В парке «Юность» отремонтируют Памятник погибшим воинам-интернационалистам
На ул. Флотской в Калининграде капитально отремонтируют дорогу
На погранпереходе в Чернышевском из-за ремонта вводят реверсивное движение
В Калининграде водитель сбил ребенка на "зебре" и скрылся
Отец Хабиба Нурмагомедова привезет в Калининград пояс чемпиона UFC
В день траура по погибшему мэру Гданьска в Калининграде откроют книгу соболезнований
На польской границе кот подрался с лисой из-за сосиски
В Калининграде с поличным задержали телефонного мошенника
Жительницу Балтийска будут судить за вырубку двух кленов и пяти сосен
В Светлогорске отремонтируют фасад исторического дома
Под Калининградом ночью сгорела частная баня
Калининградец украл и сдал на металлолом кран-манипулятор
В Калининграде собирают деньги для лечения 6-месячного мальчика, перенесшего 14 операций
Поликлинику в Светлогорске предложили объединить с больницей Пионерского
Ступин: В Калининградской области сфера, связанная с переработкой отходов, существует только на бумаге
В Светлом двоих водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без спецкресел
Детский омбудсмен нашла нарушения в калининградском доме-интернате
Борис Бартфельд впервые выступит с бесплатным спектаклем-импровизацией
В Черняховске сотрудники УФСИН подготовили святой источник к крещенским купаниям
В садовом товариществе Багратионовского района ночью загорелся жилой дом
В Калининградской области стало слишком много волков