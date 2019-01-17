Саперы: Немецкая торпеда на побережье Балтийской косы – взрывоопасна

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-17T17:15:51+03:00

Такой вывод был сделан после проведенного 17 января обследования

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Торпеда марки G-7А весом более полутора тонн и длиной 7 метров сейчас находится на побережье Балтийской косы в 6 километрах от поселка Коса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балтийского района со ссылкой на саперов, проводивших ее обследование.

- По оценкам специалистов вес взрывчатого вещества составляет 238 кг, - сообщает пресс-служба. - Военнослужащие саперы бригады морской пехоты сейчас принимают решение о способе утилизации взрывоопасного предмета. Рассматривается вариант уничтожения на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Накануне вечером торпеду вынесло волной на побережье Балтийской косы (в соцсетях считают, что ее не вынесло, а вымыло). Далее местный житель сообщил об этом в ЕДДС Балтийского городского округа.

После этого саперы обследовали и находку на городском пляже Балтийска. По их мнению металлическая сфера является частью затонувшей несамоходной морской самоподъемной платформы. Специалисты МБУ «Благоустройство» вывезут предмет, не представляющий опасности, с территории пляжа уже сегодня.

К слову, еще 2 января жители сообщали о найденной на Балтийской косе авиабомбе.