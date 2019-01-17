Калининградские приставы выдворили за пределы области 15 иностранцев

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-17T17:29:47+03:00

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С начала 2019 года приставы выдворили за пределы Калининградской области 15 иностранцев. Об этом сообащет перс-служба регионального управления ФССП.

Все гости были выдворены по решениям судов за нарушение миграционного законодательства. Как правило, гастарбайтеры приезжали по временным разрешениям на работу, но по истечению срока действия, домой возвращаться не спешили.

Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет по законодательству РФ въезд в Россию будет закрыт.

Сейчас в Центре временного содержания иностранных в Гвардейске находятся иностранные гражданине из Нигерии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана, всего 18 человек.