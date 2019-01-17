2019-01-17T17:29:47+03:00
Общество

Калининградские приставы выдворили за пределы области 15 иностранцев

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:

С начала 2019 года приставы выдворили за пределы Калининградской области 15 иностранцев. Об этом сообащет перс-служба регионального управления ФССП.

Все гости были выдворены по решениям судов за нарушение миграционного законодательства. Как правило, гастарбайтеры приезжали по временным разрешениям на работу, но по истечению срока действия, домой возвращаться не спешили.

Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет по законодательству РФ въезд в Россию будет закрыт.

Сейчас в Центре временного содержания иностранных в Гвардейске находятся иностранные гражданине из Нигерии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана, всего 18 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец взыскал с больницы 200 тысяч за некачественное лечение
В Калининграде на трех улицах запретят парковаться
Саперы: Немецкая торпеда на побережье Балтийской косы – взрывоопасна
Для калининградской «Чистоты» купили три свипера и подметально-уборочную машину
Второй сезон сериала «Преступление» с Павлом Прилучным снимут в Зеленоградске
В Калининграде пассажиры избили таксиста, угнали его машину и попали в ДТП
В Гурьевском районе произошел мор рыбы
В парке «Юность» отремонтируют Памятник погибшим воинам-интернационалистам
На ул. Флотской в Калининграде капитально отремонтируют дорогу
На погранпереходе в Чернышевском из-за ремонта вводят реверсивное движение
В Калининграде водитель сбил ребенка на "зебре" и скрылся
Отец Хабиба Нурмагомедова привезет в Калининград пояс чемпиона UFC
В день траура по погибшему мэру Гданьска в Калининграде откроют книгу соболезнований
На польской границе кот подрался с лисой из-за сосиски
В Калининграде с поличным задержали телефонного мошенника
Жительницу Балтийска будут судить за вырубку двух кленов и пяти сосен
В Светлогорске отремонтируют фасад исторического дома
Под Калининградом ночью сгорела частная баня
Калининградец украл и сдал на металлолом кран-манипулятор
В Калининграде собирают деньги для лечения 6-месячного мальчика, перенесшего 14 операций
Поликлинику в Светлогорске предложили объединить с больницей Пионерского
Ступин: В Калининградской области сфера, связанная с переработкой отходов, существует только на бумаге
В Светлом двоих водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без спецкресел
Детский омбудсмен нашла нарушения в калининградском доме-интернате
Борис Бартфельд впервые выступит с бесплатным спектаклем-импровизацией
В Черняховске сотрудники УФСИН подготовили святой источник к крещенским купаниям
В садовом товариществе Багратионовского района ночью загорелся жилой дом
В Калининградской области стало слишком много волков