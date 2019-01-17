Калининградец взыскал с больницы 200 тысяч за некачественное лечение

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-17T18:04:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградец взыскал с больницы компенсацию за некачественное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Осенью 2016 года мужчине сделали операцию по протезированию тазобедренного сустава. На вторые сутки были выявлены осложнения, из-за чего потребовалось проводить повторную операцию и назначать антибактериальную терапию. Закончилось все тем, что мужчине пришлось направиться на лечение в Санкт-Петербург.

Проведенная экспертиза показала, что некачественная медпомощь привела к ухудшению здоровья истца. В результате Ленинградский районный суд решил взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также штраф – 100 тысяч рублей.

Больница подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.