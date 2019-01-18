2019-01-18T10:07:37+03:00
Общество

Утром 21 января калининградцы увидят полное лунное затмение

Виктор Сергеев
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Ранним утром 21 января жителей Калининграда ждет интересное астрономическое событие – полное лунное затмение. Об этом собщает пресс-служба БФУ им. Канта.

Как рассказал руководитель Астросообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов, на большей части территории России его можно будет наблюдать лишь частично, потому что вскоре после его начала Луна скроется за горизонтом.

- Нашей области, вместе с другими регионами севера и северо-запада европейской части России повезло: заход Луны произойдёт в самом конце затмения. Так что, если позволит погода, все желающие смогут пронаблюдать затмение во всей красе, - сказал Байгашов.

В 5:30 утра по местному времени земная тень коснётся края лунного диска, а к 6:40 вся видимая поверхность спутника окажется в тени нашей планеты, приобретая характерный красноватый оттенок. Важно, что нынешнее затмение выпало на период так называемого суперлуния – орбита Луны имеет форму эллипса, и сейчас она находится в точке, близкой к минимальному расстоянию до Земли. Благодаря этому Луна будет выглядеть на 8% больше, чем обычно. К 7:43 полная фаза затмения закончится и Луна начнёт медленно выходить из земной тени. 9 часам утра, так и не завершив этого процесса, к спутник Земли скроется за горизонтом.

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