В Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калинниграде в пятницу, 18 января, запланировано проведение работ в системе энергоснабжения, из-за чего на пяти улицах не будет света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
До 12 часов будет отключено электричество на Ленинском пр-те 85-101. До 13 часов света не будет на ул. Клинической 27, 63, 65.
До 18 приостановлена подача электричества на ул. Горького 104, ул. Стрелковой 1, ул. Озерной 2, 4, 8-12.
Также на ул. Озерной 2,6 из-за отсутствия электропитания на обеспечивающей жилой квартал ВНС до 18 часов не будет холодной воды.