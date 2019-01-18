Жителю Гусева сломали челюсть около Дома культуры

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-18T10:33:45+03:00

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В Гусеве полицейские задержали подозреваемого в избиении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел около Дома культуры. 45-летнего мужчину при выходе из здания ДК прижали дверью.

- Горожанин подошел к группе молодых людей и в грубой форме стал выяснять, кто из них зажал его в дверном проеме. В ходе словесного конфликта, 27-летний житель ударил потерпевшего по лицу, - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трёх лет.