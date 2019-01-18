2019-01-18T10:34:30+03:00
Общество

В Калининграде издали книгу для слепых детей с иллюстрациями из янтаря

Пособие рассказывает о происхождении, добыче и обработке солнечного камня
Александр КАТЕРУША
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Пособие рассказывает о происхождении, добыче и обработке янтаря.Пособие рассказывает о происхождении, добыче и обработке янтаря.Фото: Калининградский Музей янтаря
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В Калининграде издали книгу о янтаре для слепых и слабовидящих детей. Пособие рассказывает о происхождении, добыче и обработке солнечного камня.

- В книге 26 страниц, есть образцы натурального янтаря, чтобы дети смогли его потрогать, рельефные иллюстрации, фотографии, плоский текст, а также пояснения, выполненные шрифтом Брайля, - рассказали в Музее янтаря, который и издал пособие.

Cотрудники музея проведут мастер-классы для слепых и слабовидящих детей 22 и 24 января в 13.30 в Школе-интернате на улице Спортивной. Объемные изображения позволят ребятам почувствовать, каков натуральный камень на ощупь, понять, что представляют собой инклюзы и как выглядят уникальные художественные произведения из янтаря.

Музеем янтаря издано всего пять экземпляров этой книги «Солнце в ладонях» при содействии Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. Проект «Солнце в ладонях» реализован на грант.

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