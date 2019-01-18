В 2018 году аэропорт «Храброво» обслужил более 2 млн пассажиров

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-18T10:37:36+03:00

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Общий пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» в 2018 году вырос более чем на 20% и составил 2 149 413 человек. Об этом сообащет пресс-служба аэропорта.

На внутренних направлениях за 2018 год было обслужено 1 975 664 пассажира, что на 19,13 процентов больше чем в 2017 году. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 32,84 процентов по сравнению с прошлым годом, и составил 173 749 человек.

В 2018 году авиакомпании совершили 10 368 самолетовылетов из аэропорта «Храброво», что превысило показатель 2017 года на 16,82 процента.