На ул. П. Морозова в Калининграде в магазине умер покупатель
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в магазине умер мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в одном из магазинов на улице П. Морозова. Там скончался 35-летний иностранец
Для установления точной причины смерти мужчины назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщили в пресс-службе СК.