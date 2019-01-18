На ул. П. Морозова в Калининграде в магазине умер покупатель

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-18T10:42:21+03:00

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В Калининграде в магазине умер мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице П. Морозова. Там скончался 35-летний иностранец

Для установления точной причины смерти мужчины назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщили в пресс-службе СК.