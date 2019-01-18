МЧС: Количество купающихся на Крещение в Калининградской области не превысит 6 тыс. человек
В Калининградской области для купания на Крещение в этом году организуют места со спасателями и врачами, которые будут оборудованы всем необходимым. Купания пройдут 18-19 января.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, по предварительным данным в этом году количество купающихся не превысит 6 тысяч человек.
В целях предотвращения несчастных случаев, безопасность верующих во время крещенских купаний будут обеспечивать около 200 человек и 54 единицы техники.
В ночь с 18 на 19 января в местах крещенских купаний будет организованно дежурство спасателей, медиков и сотрудников полиции. На территории Калининградской области будет организованно 18 официальных мест для крещенских купаний, из них 9 на открытых водоемах.