2019-01-18T10:54:16+03:00
Общество

Прокуратура заставила калининградскую компанию выплатить 800-тысячную задолженность по зарплате

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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После вмешательства прокуратуры калининградская компания погасила задолженность по зарплате своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ООО «ПК Вестрыбпром» задолжало 59 работникам более 800 тысяч рублей за сентябрь 2018 года.

После проверки прокурор Центрального района Калининграде внес директору предприятия представление. Также в отношении юрлица завели административное дело, которое закончилось штрафом в размере 45 тысяч рублей.

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