Прокуратура заставила калининградскую компанию выплатить 800-тысячную задолженность по зарплате
.Фото: Александр Подгорчук
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После вмешательства прокуратуры калининградская компания погасила задолженность по зарплате своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
ООО «ПК Вестрыбпром» задолжало 59 работникам более 800 тысяч рублей за сентябрь 2018 года.
После проверки прокурор Центрального района Калининграде внес директору предприятия представление. Также в отношении юрлица завели административное дело, которое закончилось штрафом в размере 45 тысяч рублей.