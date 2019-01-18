2019-01-18T11:12:45+03:00
Общество

Телефонный мошенник из Петербурга украл у калининградцев более 3 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В марте 2018 года калининградцам стал названивать мужчина, представляться попавшим в ДТП родственником и просить деньги чтобы «замять дело». В течение двух месяцев злоумышленник смог выманить у доверчивых горожан более 3млн рублей, всего жертвами мошенника стали 42 человека.

Калининградские полицейские вскоре смогли установить личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался уже отбывающий наказание в колонии Санкт-Петербурга мужчина.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

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