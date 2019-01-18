Телефонный мошенник из Петербурга украл у калининградцев более 3 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В марте 2018 года калининградцам стал названивать мужчина, представляться попавшим в ДТП родственником и просить деньги чтобы «замять дело». В течение двух месяцев злоумышленник смог выманить у доверчивых горожан более 3млн рублей, всего жертвами мошенника стали 42 человека.
Калининградские полицейские вскоре смогли установить личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался уже отбывающий наказание в колонии Санкт-Петербурга мужчина.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.