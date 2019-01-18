В четверг в Калининградской области сбили двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два наезда на пешеходов зарегистрировано на калининградских дорогах в четверг, 17 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на улице Первомайской в Калининграде сбили 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся и сейчас ведется его поиск.
Вечером в Гурьевском районе на 5-м километре автодороги «Калининград – Полесск», 50-летний водитель «Киа» на прямом участке дороги сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила травмы.