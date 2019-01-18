«Можно на коньках кататься»: Утром в Калининградской области четыре машины оказались в кювете
Фото: Василий РайкинФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Снегопад и нечищеные дороги стали причиной множества ДТП в пятницу, 18 января. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Как минимум три легковых автомобиля и фура оказались в кювете. Очевидцы сообщают о случаях на светлогорской дороге, на трассе Калининград-Балтийск, Калининград-Черняховск и Калининград-Советск.
Информация о пострадавших в этих ДТП уточняется.