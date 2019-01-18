Онлайн-книга соболезнований, посвященная мэру Гданьска Павлу Адамовичу собрала больше 16 тыс. записей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-18T11:28:36+03:00

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В Гданьске сегодня до полуночи прощаются с мэром Павлом Адамовичем, который умер в результате дерзкого покушения. Те, кто не смогут присутствовать на прощаним, оставляют записи в онлайн-книге соболезнований, которая собрала уже больше 16 тысяч записей.

Книга будет открыта до вечера понедельника 21 января.

Организаторы сообщают, что все записи будут архивироваться так же, как записи в традиционных книгах. Книги соболезнований, кроме того, выставлены в мэрии (с 8.00 до 20.00, включая пятницу) и в Европейском центре солидарности (с 10.00 до 18.00, включая воскресенье).

Также в Генеральном консульстве Польши в Калининграде открыта книга соболезнований. Оставить в ней запись можно будет в пятницу с 12.00 до 15.00.

В связи с трагической гибелью мэра Гданьска Павла Адамовича президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур с 17.00, 18 января до 19.00, 19 января.

Напомним, мэр Гданьска Павел Адамович скончался в минувший понедельник. Он получил смертельные ранения во время благотворительного концерта, когда на сцену, где стоял Адамович, выскочил мужчина с ножом. Преступник задержан полицией.