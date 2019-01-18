Власти Зеленоградска призвали не купаться в Балтийском море на Крещение

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-18T11:31:02+03:00

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В ночь с 18 на 19 января в Калининграде и городах области организуют крещенские купания. Определены официальные места, в том числе это открытые водоемы в муниципалитетах.

По информации регионального Управления МЧС России, в этом году в список запрещенных мест попал городской пляж Балтийска, набережная у порта в городе Пионерский, озеро Пелавское в Калининграде. Запрещено также окунаться в море в районе променада у гостиницы «Самбия» в Зеленоградске, хотя место это традиционное и очень популярное у местных жителей.

- Официально это место в этом году попало в список запрещенных. Мы призываем не купаться в море. После штормов на дне может быть арматура, коряги и много чего. Дно не обследовано. Если уж есть желание лучше сходить в храм, набрать воды, омыться ею, - говорит «Комсомолке» замглавы администрации Зеленоградска Руслан Андронов.

Несмотря на запрет, некоторые жители Зеленоградска не хотят отказываться от традиции и намерены окунуться в море, пусть даже воду в нем представители РПЦ не собираются освящать. Поэтому местная администрация организует по пляже дежурство медиков и спасателей.