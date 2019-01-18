В Балтийске, где пес напал на девочку, решили пересчитать бродячих собак

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-18T11:40:02+03:00

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Недавно в Балтийске собака нанесла увечье трехлетнему ребенку. В соцсетях местные жители зашумели, требуя от властей принять какие-нибудь меры. И вот меры подоспели.

Как сообщила районная газета "Вестник Балтийска", руководство муниципалитета приняло решение пересчитать бродячих собак в городе. Для этого в субботу чиновники отправятся в специальный рейд по улицам и дворам.

- В связи с участившимися жалобами людей на стаи бродячих животных, мы считаем, что организации «Право на жизнь», которая выиграла конкурс на проведение стерилизации собак, нужно приезжать в Балтийск чаще, - сказал руководитель комитета управления ЖКХ Игорь Коваль. – Пока их специалисты приезжают раз в неделю, и по нашему мнению, забирают недостаточное количество животных. Мы считаем, что свою работу они должны проводить дважды в неделю. Собранными в рейде данными хотим обосновать нашу позицию.