2019-01-18T13:03:04+03:00
Общество

За год в Балтийске несовершеннолетние не совершили ни одного уголовного преступления

Об этом сообщила комиссия по делам несовершеннолетних, подведя итоги 2018 года
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году несовершеннолетние не совершили ни одного уголовного преступления на территории Балтийского городского округа. Об этом сообщили на расширенном заседании участники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 17 января, подводя итоги работы за минувший год.

- Снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, - уточняют в комиссии. - В 2017 году их было 52, в 2018-м - 49. Стоит отметить, что 36 из них сняты с учета по исправлению. Не зафиксировано правонарушений по статье «повреждение, уничтожение чужого имущества», в 2017 году их было 9.

Правда, подростки переключились на правонарушения в области дорожного движения - зафиксировано семь случаев, когда подростки ездили по городу на мопедах без шлемов и необходимых документов. В связи с этим принято решение провести совместную акцию с ГИБДД и напомнить несовершеннолетним о правилах дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До 300 Мбит/с: Подключить высокоскоростной интернет смогли еще 27 тысяч семей Калининградской области
Под Черняховском микроавтобус детьми попал в ДТП
В Калининградской епархии пояснили запрет купаться в море на Крещение
В Советске затопило набережную реки Неман
В Калининграде продавец украл 60 тысяч рублей из магазина
В Балтийске, где пес напал на девочку, решили пересчитать бродячих собак
Под Гвардейском микроавтобус врезался в стоящую фуру: пострадала пассажирка
Власти Зеленоградска призвали не купаться в Балтийском море на Крещение
Онлайн-книга соболезнований, посвященная мэру Гданьска Павлу Адамовичу собрала больше 16 тыс. записей
«Можно на коньках кататься»: Утром в Калининградской области четыре машины оказались в кювете
В четверг в Калининградской области сбили двух пешеходов