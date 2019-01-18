За год в Балтийске несовершеннолетние не совершили ни одного уголовного преступления

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-18T13:03:04+03:00

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В 2018 году несовершеннолетние не совершили ни одного уголовного преступления на территории Балтийского городского округа. Об этом сообщили на расширенном заседании участники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 17 января, подводя итоги работы за минувший год.

- Снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, - уточняют в комиссии. - В 2017 году их было 52, в 2018-м - 49. Стоит отметить, что 36 из них сняты с учета по исправлению. Не зафиксировано правонарушений по статье «повреждение, уничтожение чужого имущества», в 2017 году их было 9.

Правда, подростки переключились на правонарушения в области дорожного движения - зафиксировано семь случаев, когда подростки ездили по городу на мопедах без шлемов и необходимых документов. В связи с этим принято решение провести совместную акцию с ГИБДД и напомнить несовершеннолетним о правилах дорожного движения.