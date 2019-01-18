2019-01-18T13:19:00+03:00
Общество

В Калининграде продавец украл 60 тысяч рублей из магазина

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли пропажу денег из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 32-летняя предприниматель, которая рассказала, что в ходе ревизии в магазине на Московском проспекте была выявлена недостача в размере 60 тысяч рублей.

Полицейские проверили продавцов и выявили злоумышленника. Им оказался 33-летний продавец. Мужчину доставили в отдел, где он дал признательные показания.

На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

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