В Калининграде продавец украл 60 тысяч рублей из магазина

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-18T13:19:00+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли пропажу денег из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 32-летняя предприниматель, которая рассказала, что в ходе ревизии в магазине на Московском проспекте была выявлена недостача в размере 60 тысяч рублей.

Полицейские проверили продавцов и выявили злоумышленника. Им оказался 33-летний продавец. Мужчину доставили в отдел, где он дал признательные показания.

На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.