В Советске затопило набережную реки Неман

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-18T13:47:15+03:00

Потоп в районе моста Королевы Луизы в Советске Фото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

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В Советске вечером 17 января случилось ЧП – из-за ледяного затора в районе моста Королевы Луизы произошел сильный подъем уровня воды, и затопило набережную реки Неман, которая сейчас как раз находится на реконструкции.

Жители Советска уже активно обсуждают происшествие в соцсетях. Так, один из пользователей тут же поспешил обвинить в потопе литовскую сторону:

- А знаете, почему топит постоянно пристань? Потому что кто-то в Литве открывает шлюз и вода бежит к нам, а если бы не открывала, то и вода не поднималась, - заявил один из подписчиков сообщества «Подслушано в Советске».

- До постройки Каунасской ГЭС в 1959 году Тильзит топило вообще жестко, что можно видеть на старых фото. Сейчас, благодаря ГЭС, таких наводнений уже нет, - поправил его другой подписчик.