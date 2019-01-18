До 300 Мбит/с: Подключить высокоскоростной интернет смогли еще 27 тысяч семей Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-18T14:23:43+03:00

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В прошлом году на территории нашей области к волоконно-оптическим линиям связи «Ростелекома» подключили еще 27 тысяч домохозяйств. Из них 11 тысяч находятся в новостройках, остальные - во вторичном жилищном фонде. Новая телекоммуникационная инфраструктура появилась как в областном центре, так и в других муниципалитетах региона.

- Часто к нам поступают коллективные заявки от жителей многоэтажек или микрорайонов, состоящих из частных домов. Каждый случай мы рассматриваем отдельно, а потом уже принимаем решения об условиях стройки, - подчеркнул технический директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Виктор Федосов.

Строительство сетей связи ведется по технологии PON (Passive optical network), что позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение с возможностью просмотра более 200 каналов, телефонию и высокоскоростной (до 300 Мбит/с) доступ в интернет. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания пропускной способности, в зависимости от потребностей абонентов.

Как сообщает пресс-служба компании, всего оптическими сетями «Ростелекома» в регионе на сегодняшний день охвачено 237 тысяч домохозяйств.