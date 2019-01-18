2019-01-18T14:25:08+03:00
Общество

В Калининградской епархии пояснили запрет купаться в море на Крещение

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь с 18 на 19 января в Калининграде и городах области организуют массовые крещенские купания. Определены официальные места, в том числе это открытые водоемы в муниципалитетах. В некоторых купелях уже начались купания – например на территории храма Кирилла и Марии напротив Южного вокзала.

Однако, в списке мест нет ни одного приморского города. То есть в Балтийском море окунаться на Крещение теперь запрещено.

- Со стороны Церкви имеет важное значение то, что мы освящаем пресную воду, воду, которую можно употреблять внутрь. Освящение воды для купаний – такого нету. В море вода соленая, мы ее не набираем и не пьем. И смысла освящать ее нет, - сказал «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин.

Интересно, что все предыдущие годы в Балтийском море купания активно организовывали, воду освящали. В том же Зеленоградске и Янтарном всегда было полно желающих окунуться с молитвой в морские волны.

- Постепенно мы идем к тому, чтобы больше соответствовать древней церковной традиции. Сложно сказать, чем купания в море были обусловлены раньше. Скорее всего – отношением конкретных священнослужителей к этому. Сейчас, если обратить внимание на риторику Русской православной церкви в целом, то акцент делается на богослужениях, а не на купаниях, - пояснил Давид Рожин.

Женщина окунается в святую воду на территории храма Кирилла и Марии напротив Южного вокзала. Фото: Александр КАТЕРУША

Женщина окунается в святую воду на территории храма Кирилла и Марии напротив Южного вокзала.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

Отметим, по информации регионального Управления МЧС России, в этом году в список запрещенных мест попал городской пляж Балтийска, набережная у порта в городе Пионерский, озеро Пелавское в Калининграде. Запрещено также окунаться в море в районе променада у гостиницы «Самбия» в Зеленоградске, хотя место это традиционное и очень популярное у местных жителей.

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