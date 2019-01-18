2019-01-18T15:16:33+03:00
Происшествия

Под Черняховском микроавтобус с детьми попал в ДТП

К счастью, все дети были пристегнуты и никто не пострадал
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Черняховском районе в ДТП попал микроавтобус, в котором перевозили детей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Междуречье. По предварительной информации, 24-летний водитель «Нисана» при обгоне выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Пежо», в котором находились 10 детей и трое сопровождающих.

- Дети ехали в Гусев на соревнование по шорт-треку. В районе дома №1 на ул. Калининградская водитель микроавтобуса увидел, что увидел, что движущийся ему навстречу «Ниссан» потерял управление, и во избежание столкновения остановился и прижался к тротуару. Не смотря на предпринятые меры, «Ниссан» врезался левым боком в переднюю часть автобуса. К счастью, все дети были пристегнуты и никто не пострадал. На попутном рейсовом автобусе спортсмены отправлены в Гусев на соревнования, - сообщили в поли.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтийске высадился олимпийский десант во главе с Александром Карелиным
Калининградский аэропорт «Храброво» готовится обслужить 2,3 млн человек в 2019 году
В Калининграде обнаружили партию зараженного перца из Турции
Актер Сергей Гармаш проведет бесплатную встречу в Калининграде
В Калининграде начал работу сайт, отслеживающий работу мусоровозов
Калининградской области выделят 900 млн рублей на повышение качества питьевой воды
В Калининграде пьяный мужчина два раза выстрелил в соседа
Калининградцы заплатили 181 млн рублей штрафов за превышение скорости
В Советске пройдет выставка, посвященная подготовке штурма Тильзита
В 2018 году в Калининградской области по вине пьяных водителей погибло 30 человек
Полиция выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под Черняховском