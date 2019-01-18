Под Черняховском микроавтобус с детьми попал в ДТП

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-18T15:16:33+03:00

К счастью, все дети были пристегнуты и никто не пострадал

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В Черняховском районе в ДТП попал микроавтобус, в котором перевозили детей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Междуречье. По предварительной информации, 24-летний водитель «Нисана» при обгоне выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Пежо», в котором находились 10 детей и трое сопровождающих.

- Дети ехали в Гусев на соревнование по шорт-треку. В районе дома №1 на ул. Калининградская водитель микроавтобуса увидел, что увидел, что движущийся ему навстречу «Ниссан» потерял управление, и во избежание столкновения остановился и прижался к тротуару. Не смотря на предпринятые меры, «Ниссан» врезался левым боком в переднюю часть автобуса. К счастью, все дети были пристегнуты и никто не пострадал. На попутном рейсовом автобусе спортсмены отправлены в Гусев на соревнования, - сообщили в поли.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.