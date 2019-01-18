Под Калининградом обнаружен пакет из-под корма с расчлененной собакой

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-18T14:31:50+03:00

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Под Калининградом, рядом с поселком Малое Исаково, обнаружен пакет из-под собачьего корма «Чаппи» с расчлененной собакой внутри. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель общественной организации «Право на жизнь» Екатерина Ублинская.

На фотографиях, которые прислала в редакцию Ублинская, видно, что содержимым пакета были отрезанные лапы, голова и шкура животного. Сама Екатерина считает, что собаку съели.

- Только что один из волонтеров нашел этот пакет, - сообщает Ублинская. – Я сейчас еду на место происшествия. Эту собаку сто процентов сожрали!

По этическим соображениям фотографии редакция решила не публиковать.