СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-18T14:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области создан многофункциональный миграционный центр. Учреждение будет работать по принципу «одного окна», обеспечивая совместно с органами внутренних дел предоставление иностранным гражданам всего комплекса услуг по приему заявлений для выдачи или переоформления патента, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, центр будет выдавать иностранцам патенты на трудовую деятельность в Калининградской области, тем самым, устраняя посредников и сокращая сроки оформления документов.

- В одном месте будут проводиться обязательная государственная дактилоскопическая регистрация, фотографирование, оформлении полисов добровольного медицинского страхования, выдача талонов на медицинское освидетельствование и формирование групп для сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, - отметили в пресс-службе правительства.

Отметим, что за последние 3 года стоимость патента увеличилась в 1,7 раз с 2 666 рублей (на месяц работы) в 2015 году до 4 418 рублей в 2019 году. Сегодня стоимость патента соответствует НДФЛ с заработной платы 34 тысяч рублей. Поступление в областной бюджет в 2018 году от выдачи трудовых патентов составило 312 млн рублей.