Жителей Гурьевска приглашают обсудить проект нового парка в центре города

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-18T14:41:52+03:00

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Администрация Гурьевского городского округа приглашает жителей на публичное обсуждение проекта нового парка, который должен появиться в центре города между в границах улиц Гурьева, Ленина, Новой и Советской. Зона культурного досуга получила название "Парк пяти чувств".

Обсуждение состоится 23 января в 18:30 в Центре культуры и досуга, расположенном на Калининградском шоссе.

- Реконструкция имеющегося парка станет возможной благодаря победе Гурьевского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек», - пояснили в администрации.