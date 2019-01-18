В Калининграде «оборотня в погонах» приговорили к пяти с половиной годам колонии

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-18T14:56:52+03:00

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В Калининграде осудили бывшего оперативника регионального управления МВД за покушение на мошенничество. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Калининграду Хачатурян заверил жительницу Калининграда, что может оказать содействие в изменении меры пресечения ее знакомому с заключения под стражу на домашний арест. Более того, оборотень в погонах обещал прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого и восстановить его на работе в Следственного комитете.

За свои услуги он попросил 6,2 млн рублей. При передаче денег полицейского и его приятеля по фамилии Броян задержали сотрудники ФСБ.

На суде уже бывший полицейские вину не признал, а вот его приятель Броян наоборот, во всем сознался и раскаялся. За что и получил 4,6 года условно. Что касается правоохранителя, его оправили в колонию общего режима на пять с половиной лет.