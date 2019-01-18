Военные: Немецкая торпеда, найденная на Балтийской косе, не представляет опасности

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-18T15:08:03+03:00

Ранее сообщалось, что предмет может содержать взрывчатые вещества

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Немецкая парогазовая торпеда времен Второй Мировой войны, найденная 16 января на побережье Балтийской косы, не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности для окружающих. К такому выводу пришли специалисты минно-торпедной службы штаба Балтийского флота, осмотрев находку на месте ее выброса прибоем на побережье.

Пресс-служба Балтийского флота сообщает, что эта торпеда представляет собой ржавую металлическую «болванку», полую внутри. Предмет безопасен.

Напомним, о подозрительной находке рассказали очевидцы вечером в среду 16 января. Уже утром в четверг на место выехали специалисты бригады морской пехоты.