Военные: Немецкая торпеда, найденная на Балтийской косе, не представляет опасности
Ранее сообщалось, что предмет может содержать взрывчатые вещества
.Фото: Facebook
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Немецкая парогазовая торпеда времен Второй Мировой войны, найденная 16 января на побережье Балтийской косы, не содержит взрывчатого вещества и не представляет опасности для окружающих. К такому выводу пришли специалисты минно-торпедной службы штаба Балтийского флота, осмотрев находку на месте ее выброса прибоем на побережье.
Пресс-служба Балтийского флота сообщает, что эта торпеда представляет собой ржавую металлическую «болванку», полую внутри. Предмет безопасен.
Напомним, о подозрительной находке рассказали очевидцы вечером в среду 16 января. Уже утром в четверг на место выехали специалисты бригады морской пехоты.