В Музей Мирового океана привезли гигантских уродливых животных для новой экспозиции

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-18T15:13:25+03:00

Глубоководные монстры будут представлены в корпусе Планета Океан

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В Музей Мирового океана привезли 15 фигур глубоководных монстров, самых необычных обитателей морей. Как рассказали в пресс-службе музея, речь идет об искусно сделанных муляжах, которые позволяют представить, как выглядят причудливые морские жители с глубины 2 тысяч метров.

Интересно, что при подъеме на поверхность такие животные чаще всего повреждаются и деформируются из-за разницы давления.

Автор поступивших работ – биолог и палеонтолог из Польши Петр Мендуцкий.

Среди образцов, прибывших в Калининград, представлены беспозвоночные животные и рыбы.

Посетители увидят гигантскую изоподу батиномус, осьминога Дамбо и рыбу-каплю. Последнюю в 2013 году пользователи интернета признали самым уродливым животным планеты.

Осмотреть монстров можно будет ъ в новом корпусе Планета Океан (который еще не закончили строить) в разделе «Лаборатория Жизни», посвященном морской биологии.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Калининград привезли точную копию мамонтенка по имени Люба. Скульптуру изготовил на заказ мастер-анималист из Санкт-Петербурга.