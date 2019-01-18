Калининградец украл из шинсервиса покрышки и диски на 295 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-18T15:20:32+03:00

Похищенное имущество он продал за 20 тысяч рублей

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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу из шинсервиса. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Покрышки и диски общей стоимостью 295 тысяч рублей пропали из сервиса на Московском проспекте. Прибывшие на место оперативники изъяли следы обуви, а затем установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летинй калининградец.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник при помощи арматуры сорвал навесной замок с металлического контейнера, откуда похитил имущество. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что краденые покрышки и диски продал за 20 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.