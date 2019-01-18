Японские коты Кен и Гоу примерили зеленоградские ошейники из янтаря

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-18T15:40:15+03:00

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Японские коты Кен и Гоу примерили инкрустированные янтарем ошейники, которые им перед Новым годом в качестве подарков отправили из Зеленоградска. Об этом сообщает газета «Волна» со ссылкой на аккаунт музея города Ономити.

- Кен и Гоу примерили ошейники. Они выглядели застенчивыми, но в то же время гордыми. Всем в Зеленоградске большое спасибо, — говорится в сообщении.

Напомним, что подарки в Ономити отправили из Зеленоградска в декабре. Ошейники для котов, ставших достопримечательностью японского музея, изготовила янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянова и сыновья». Ранее из зеленоградского музея кошек «Мурариум» в Японию было отправлено приглашение бесплатно посетить музеи города.

Кроме того, не успел в Японию дойти домик для котов в японском стиле, изготовлением которого сейчас занимаются в Москве. Копия этого домика установлена в Зеленоградске на Курортном проспекте недалеко от сквера «Котофейня».