Полиция выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под Черняховском

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-18T15:42:54+03:00

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Госавтоинспекция продолжает устанавливать обстоятельства аварии с участием микроавтобуса, в котором ехали дети. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, в пятницу утром в поселке Междуречье в ДТП попал микроавтобус «Пежо», в котором перевозили 10 детей. В микроавтобус врезался внедорожник, водитель которого выехал на встречку. В результате аварии никто не пострадал.

В ходе проверки было установлено, что уведомление на перевозку групп детей было подано накануне в 23:30,а выезд был осуществлен в пятницу, 18 января в 6 часов утра. При этом, уведомление в ГИБДД должны были подать не позднее чем за два дня до поездки. Также у водителя отсутствовала программа маршрута и список сопровождающих лиц.

В результате водителя микроавтобуса привлекли к административной ответственности на нарушение правил перевозки детей. Водитель внедорожника привлечен к ответственности за нарушение расположения транспортного средства на проезжей части дороги.