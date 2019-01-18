В 2018 году в Калининградской области по вине пьяных водителей погибло 30 человек

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-18T16:00:13+03:00

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Количество аварий в Калининградской области за год снизилось более чем на 10 процентов. Такие данные были озвучены в региональной Госавтоинспекции, где подводили итоги работы за 2018 год.

Всего в прошлом году в области было зарегистрировано 1176 ДТП, в которых погибли 109 человек и 1378 человек получили ранения.

По вине водителей было совершено 92 ДТП, в которых 30 человек погибло и 120 получили ранения. Всего было задержано 3624 пьяных водителя, из них 260 водителей – за повторное пьяное вождение.